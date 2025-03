Juventusnews24.com - Kalulu Juve, definito una volta per tutte il futuro del difensore francese: non si torna più indietro. I dettagli

di RedazionentusNews24unaperildel: non sipiù. Ecco cosa succederà nel corso dei prossimi mesiL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui calciatori attualmente in prestito allache aspettano che venga definita la loro situazione in vista del.Pochissimi dubbi, come riporta questa mattina il quotidiano, per quanto riguarda Pierre: ilarrivato in estate dal Milan verrà infatti riscattato dal club rossonero, che così incasserà circa 14 milioni di euro dalla cessione del giocatore. Leggi suntusnews24.com