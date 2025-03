Juventusnews24.com - Juventus Women, ufficiale il rinnovo di Bonansea: il comunicato del club bianconero e tutti i dettagli sulla firma

di RedazioneNews24, ora èildi Barbara: ildeldell’attaccanteAttraverso il proprio sito, lahaildi Barbarafino al 30 giugno 2026 con opzione fino al 2027. Di seguito riportata la nota.– «Si prosegue, insieme. Barbarahato il prolungamento di contratto con lefino al 30 giugno 2026, con opzione fino al 2027, confermandosi ancora una volta uno dei riferimenti del gruppo– protagonista anche in questi mesi sia con le giocate e i gol in campo, che con il carisma e il ruolo da leader in spogliatoio. Arrivata sin dal primo giorno del progettonel 2017, dopo essere cresciuta nel Torino e aver dominato la scena con il Brescia, l’attaccante classe ’91 ha visto nascere la nostra squadra, conquistando decine di trofei e affermandosi come una delle stelle del calcio italiano».