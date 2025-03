Juventusnews24.com - Juventus, Keep Racism Out: il racconto della bell’iniziativa dei bianconeri con Di Gregorio e Salvai protagonisti – GALLERY

di RedazioneNews24Out: lae ildell’evento con DiLa, tramite il proprio sito, ha pubblicato ildel pomeriggio che ha vistoDiper un bell’evento sulla lotta contro il razzismo promosso dalla Lega Serie A.COMUNICATO – «Un incontro dedicato ai ragazzi a Vinovo, per discutere di razzismo insieme a Ceciliae Michele Di. L’evento si è svolto oggi, 26 marzo, all’Allianz Training Center di Vinovo, a marginetappa torinese“Philadelphia Junior CupOut”, torneo nazionale di calcio a 7 under 14, promosso dalla Lega Serie A e dedicato agli oratori delle città delle squadre che militano nel massimo campionato di calcio.Michele Die Cecilia, portierePrima Squadra maschile e difensorePrima Squadra femminile, hanno incontrato i giovani atleti delle parrocchie torinesi Immacolata Concezione e San Donato, per un momento di riflessione e discussione insieme, con al centro tematiche come l’importanza dell’amicizia, del rispetto, del gioco di squadra,lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione, gli stessi temi del progettoJunior Cup, che non a caso nel suo stesso nome riporta la frase “Out”.