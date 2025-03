Sport.quotidiano.net - Juve, Osimhen un obiettivo, ma occhio allo United. Iuliano su Tudor: “Grande allenatore"

Torino, 26 marzo 2025 – Due mesi di campionato molto caldi per lantus. Da un lato c’è da portare a termine il risultato sportivo minimo della stagione, dall’altro la dirigenza deve pianificare il futuro e imbastire le varie strategie con o senza ricavi Champions. Ne va del mercato estivo, che senza 60-70 milioni dalle coppe europee verrebbe limitato e con la necessità di fare abbondanti plusvalenze. Il sogno di Cristiano Giuntoli è Victor, ma oltre alla Champions c’è anche la concorrenza da monitorare, il tutto mentrealla Continassa lavora sul 3-4-2-1. In dubbio c’è poi la permanenza di Kolo Muani, il cui mancato riscatto darebbe allamaggior margine di manovra per, senza dimenticare Dusan Vlahovic che va in scadenza nel 2026.per l’estate, ma.