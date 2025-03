Juve-Conte ci risiamo | Guerra a De Laurentiis

Leggi su Sportface.it

La separazione tra Antonioe il progetto Napoli non è del tutto un’ipotesi infondata, soprattutto per il rapporto con Aurelio Deche sembra sempre più logoro. Le divergenze emerse nei mesi scorsi, in particolare dopo un mercato di gennaio giudicato insufficiente per puntare allo Scudetto, hanno lasciato il segno. Il tecnico leccese, da sempre esigente sul fronte degli investimenti e della pianificazione sportiva, non ha digerito il mancato salto di qualità in un momento cruciale della stagione dove Kvara ha dato il suo addio. Ora, con lantus che ha esonerato Thiago Motta dopo un pre-finale di stagione disastroso, le speculazioni sul futuro ditornano ad accendersi. In casa bianconera, infatti, l’aria è cambiata in fretta.Igor Tudor ha preso le redini della squadra, con un contratto fino al termine della stagione e un’opzione per il rinnovo legata alla qualificazione in Champions League, una scelta “tecnica”, che sa più di scossa che di nuovo ciclo.