Movieplayer.it - Jurassic World - La rinascita, secondo un sondaggio, è il film più atteso dell'estate 2025

Leggi su Movieplayer.it

Unrealizzato negli Stati Uniti ha rivelato che in cima alla Top 10 deipiù attesic'è- La: Rebirth,un nuovorealizzato da Fandango, è ilpiùin arrivo nell'dagli spettatori americani. Il nuovo lungometraggioa saga giurassica ha battuto altri titoli da tempo al centroe notizie online come i prossimi progetti targati Marvel e DC e action movie come Ballerina, lo spinoff al femminile di John Wick. Le persone coinvolte nelLo studio, compiuto nel mese di dicembre, ha coinvolto oltre 5000 persone che hanno comprato almeno un biglietto per assistere a una proiezione cinematografica durante il 2024. L'80% di chi ha risposto alaveva un'età .