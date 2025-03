Movieplayer.it - Julie Delpy si aggiunge al cast di The Entertainment System Is Down

L'attrice di Before Sunrise entra a far parte del nuovo film di Ruben Östlund, affiancando ungià stellare con Kirsten Dunst, Daniel Brühl e Keanu Reeves.si unisce ufficialmente a TheIs, la nuova pellicola di Ruben Östlund, regista premiato con due Palme d'Oro al Festival di Cannes. L'attrice francese va a completare unricco di nomi di spicco, tra cui Kirsten Dunst, Daniel Brühl, Keanu Reeves, Nicholas Braun, Tobias Menzies, Connor Swindells, Daniel Webber, Wayne Blair, Dan Wyllie, Lindsay Duncan, Allan Corduner, Sofia Tjelta Sydness, Erin Ainsworth, Myles Kamwendo, Elle Piper, Thibaud Dooms, Sanna Sundqvist, Tea Stjärne, oltre all'artista svedese Benjamin Ingrosso e Sanjeev Bhaskar. Attualmente,ha appena concluso le riprese della miniserie The Choice, scritta da Matt .