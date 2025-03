Oasport.it - JUDO – Assunta Scutto: Da Scampia al podio. La Storia di una Campionessa del Judo

In questa intervista di Alice Liverani supportata di Eric Nicolysen,Susy, una delle stelle più promettenti delitaliano, racconta la sua incredibile carriera e il suo viaggio sportivo. Dalle sue origini nel difficile quartiere di, alla passione che l’ha spinta a dedicarsi al, fino ai trionfi internazionali. Scopri ladidella classe 2002 (48kg), che ha vinto il suo primo titolo mondiale juniores nel 2021, conquistato l’argento al mondiale di Abu Dhabi nel 2024, e partecipato alle Olimpiadi di Parigi a soli 22 anni!condivide anche la sua esperienza ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dal suo debutto contro l’americana Laborde, alla sfida dei quarti di finale e il ripescaggio che non è andato come sperato. In un’intervista intima, laparla anche della sua fede, del carattere che l’ha sempre contraddistinta e di come ha trasformato le difficoltà in forza per andare avanti.