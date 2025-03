Movieplayer.it - Jude Law nei panni di Vladimir Putin nelle prime foto dal set di The Wizard of the Kremlin

Irriconoscibile neidel presidente russo, il divo inglese è impegnatoriprese del nuovo film di Olivier Assayas.Law avvistato sul set del nuovo film di Olivier Assayas, Theof, dove interpreta. L'attore appare irriconoscibile neidel presidente russo nella pellicola che vede nel cast anche Paul Dano, Alicia Vikander,Law, Zach Galifianakis e Tom Sturridge. Le riprese sono attualmente in corso a Riga, in Lettonia. In precedenza il divo inglese aveva affermato di essere "assolutamente pietrificato all'idea di interpretare il ruolo di. Al momento mi sembra di dover scalare l'Everest, quindi sono ai piedi delle colline e guardo in alto pensando, 'Oh Cristo, perché ho accettato?' È spesso così .