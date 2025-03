John & Yoko | il ritratto intimo di una leggenda al cinema dal caos anni ’70 al concerto iconico

Leggi su Ildenaro.it

Dal 15 al 21 maggio, le saletografiche italiane si trasformeranno in una finestra privilegiata sulla vita di una delle coppie più iconiche del ventesimo secolo:Lennon eOno. Arriva come evento speciale “ONE TO ONE:”, il toccante docufilm firmato dal premio Oscar® Kevin Macdonald, già acclamato all’ultima Mostra deldi Venezia. Un’occasione imperdibile per immergersi negliturbolenti che videro la coppia d’oro della controcultura trasferirsi da Londra a New York, un periodo denso di impegno politico e sociale, ma anche di inquietudini personali.Erano i primi’70 e, con la loro aura di attivisti e artisti visionari, si ritrovano nel cuore pulsante di una New York attraversata da fermenti e paure. Mentre il loro appartamento, fedelmente ricostruito per il film, diventa un rifugio, la televisione diviene lo specchio di un mondo in ebollizione: le immagini crude della guerra in Vietnam si alternano alle prime ombre del Watergate, creando un contrasto stridente con la spensieratezza forzata dei jingle pubblicitari.