Joao Felix e la favoletta del Milan con i ‘Fab Four’ Mendes | Ecco dove andrà

non resterà alin estate e il suo prestito di sei mesi finirà. Il suo agentelo manda in un altro campionato.DA NATALE A SANTO STEFANO – La posizione di classifica delè dovuta principalmente ad alcune scelte di mercato decisamente sbagliate dalla dirigenza rossonera. A gennaio, ad esempio, è arrivato il tanto osannato. Il portoghese, acquistato in prestito per 5 milioni di euro con l’obiettivo di arrivare tra le prime (oggi sembra complicato), a giugno farà subito le valige per andare dao. Il suo agente, il potentissimo Jorge, lo spedirà probabilmente al Galatasaray in Turchia. Queste le sue parole al portale turco Sporx: «Se si raggiungerà un accordo con il Chelsea, João Félix giocherà per il Galatasaray»., trainato dalla propaganda rossonera come uno dei fab four dell’attacco di Sergio Conceicao, dunque continua con il suo girovagare.