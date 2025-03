Internews24.com - Jimenez ricorda: «All’Inter uno spogliatoio incredibile, Mourinho è spettacolare! Ibrahimovic si vantava continuamente e…». I retroscena sullo spogliatoio

di RedazioneL’ex centrocampista dell’Inter, Luisi suoi anni vissuti in nerazzurri svelando alcunisu allenatori e compagni di squadraOspite di El Legado, Luishato i suoi anni di carriera vissuti in Italia indossando le maglie di Ternana, Fiorentina, Lazio, Inter e Parma. Il cileno si è soffermato in particolare sulla sua parentesi in nerazzurro, svelando alcuni aneddoti relativi agli allenatori avuti e ai compagni di squadra.L’ARRIVO IN ITALIA – «Mi compra un gruppo di imprenditori che non c’entrano nulla col calcio e mi dicono: dove vuoi andare a giocare? Io risposi in Italia. Era il mio destino. Abbiamo l’opzione di farti fare una prova in Italia, ti va? Ovvio. Io ero molto convinto delle mie qualità, avevo fiducia. È una cosa molto divertente perché andiamo a Milano con un imprenditore e mio fratello.