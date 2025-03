Zonawrestling.net - Jey Uso risponde ai critici:”Non vado da nessuna parte”

Jey Uso ha risposto alle critiche sulle sue abilità sul ring e sulla percezione della sua ascesa in WWE, chiarendo che non ha intenzione di tirarsi indietro. Parlando nel podcast Raw Recap, Uso ha riflettuto sull’impatto della storyline della Bloodline e su come questa abbia rafforzato la sua fiducia come performer solista:“Ripercorrete l’intera storia del Bloodline dall’inizio” ha detto. “Vi lascerete trasportare come tutti gli altri. Il pubblico voleva che battessi Roman e ha tifato per me con tutto il cuore. In quel momento non c’è mai stata alcuna reazione negativa.” Uso ha evidenziato come quell’esperienza lo abbia aiutato a crescere al microfono e davanti alla telecamera, definendola il suo “miglior lavoro in assoluto.”Rivolgendosi ai, ha detto di capire che viene esaminato con attenzione a causa della sua attuale posizione, ma ritiene di essersi guadagnato il suo posto:“Ci sono un sacco di wrestler incredibili molto più bravi di me” ha ammesso.