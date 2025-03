Dilei.it - Jeff Bezos e Lauren Sanchez, nozze super lusso in Italia: tre giorni di festa per Mr Amazon

Leggi su Dilei.it

Mancano pochi mesi al fatidico sì di, il fondatore di, e la compagna, pilota, scrittrice, filantropa e giornalista. La coppia, insieme da otto anni, ha già individuato la location dove celebrare il matrimonio che si preannuncia già: l’imprenditore e la futura moglie hanno scelto l’, Venezia per l’esattezza, per suggellare la loro unione. E si sa già che saranno tredi festeggiamenti.Tredie 250 invitati: lediSaranno di certo festeggiamenti in grande quelli del fondatore di, per le suein. L’imprenditore tra i più ricchi al mondo – è il terzo dopo Elon Musk e Bernard Arnault – ha scelto la Laguna per celebrare l’amore con la compagna, alla quale è legato da otto anni.