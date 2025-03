Lettera43.it - JD Vance con la moglie in Groenlandia, ma la visita sarà limitata a una base spaziale Usa

Dopo le polemiche per ladellaUsha in, definita dal premier Mute B. Egede «altamente aggressiva», il vicepresidente americano JD– tramite un videomessaggio su X – ha fatto sapere che accompagnerà lanel territorio autonomo danese.Looking forward to visiting Greenland on Friday!pic.twitter.com/p3HslD3hhP— JD(@JD) March 25, 2025«C’era così tanta eccitazione per ladi Usha invenerdì che ho deciso che non volevo lasciarla sola a divertirsi e quindi mi unirò a lei», ha dettonel video pubblicato su X, aggiungendo che incontrerà i membri della Forzadegli Stati Uniti e che esaminerà anche le «questioni di sicurezza» riguardanti l’enorme isola artica, che Donald Trump a più riprese ha detto di voler annettere agli Usa.