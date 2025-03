Tvzap.it - Javier e Alfonso, la brutta sorpresa fuori dal “GF”: cosa succede tra gli ex concorrenti

Leggi su Tvzap.it

Personaggi TV. La semifinale del Grande Fratello di lunedì 24 marzo ha regalato colpi di scena inaspettati, tra eliminazioni ae finalisti inattesi.Martinez ha dovuto abbandonare il gioco insieme a Luca Giglioli e Shaila Gatta, mentre la sua fidanzata, Helena Prestes, ha conquistato un posto in finale, superando proprio Shaila, con cui aveva avuto più di uno scontro nel corso del reality.dalla Casa,sta cercando di riprendere la sua vita quotidiana, come dimostrano le storie pubblicate sui social, in cui appare a cena con alcuni amici, tra cui Gessica Notaro. Ma mentre il modello argentino sembra voler voltare pagina, i fan hanno notato alcuni segnali che fanno pensare a una frattura con un altro ex concorrente:D’Apice.Leggi anche: Lo scoop bomba su Giglio e Yulia: è finita malissimo, fan spiazzatiLeggi anche: Zeudi rivela quanto guadagna al mese e sorprende tuttitra gli exDopo l’eliminazione di lunedì, gli ex gieffini si sono ritrovati per un incontro tra amici, documentato sui social e ricondiviso dai protagonisti.