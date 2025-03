Agi.it - Jasmine Paolini in semifinale a Miami, prima volta di una italiana. Berrettini accede ai quarti

AGI -conquista ladel torneo WTA 1000 di, in Florida. La 29enne toscana n.6 al mondo ha battuto aila 33enne polacca Magda Linette (n.34) col punteggio di 6-3 6-2.è lagiocatricea raggiungere gli ultimi quattro posti a. La sua avversaria inè la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo. Martedì ha battuto la cinese Zheng Qinwen. Musetti eliminato da Djokovic Lorenzo Musetti è stato battuto da Novak Djokovic negli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di, in Florida. Il n.16 al mondo ha ceduto in due set al serbo che ha vinto per 6-2 6-2. L'ex numero 1 del mondo, ora numero 5 della classifica ATP, è stato implacabile contro l'avversario toscano, 16esimo nel ranking, che aveva dominato nelle semifinali delle Olimpiadi di Parigi la scorsa estate.