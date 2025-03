Agi.it - Jasmine Paolini in semifinale a Miami, prima volta di una italiana. Berrettini accede ai quarti

AGI - Il tennis azzurro lascia il segno nell'ATP 1000 di: Matteoè approdato aidopo un'appassionante sfida contro la testa di serie numero 10, Alex de Minaur, battuto con il punteggio di 6-4, 7-6 (7) in due ore esatte di gioco. Tra le donneè diventata laazzurra ad approdare insul cemento della Florida con un secco 6-3, 6-2 sulla polacca Magda Linette, in un'ora e 16 minuti di gioco. Musetti non riesce a battere Djokovic L'unica delusione è arrivata da Lorenzo Musetti che non è riuscito a battere per la secondaNovak Djokovic, un successo che gli sarebbe valso l'ingresso nella Top 10: il toscano si è arreso 6-2, 6-2. In un match ritardato per la pioggia, il serbo è stato perfetto al servizio e ha sfruttato un po' di emozione dell'azzurro.