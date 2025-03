Oasport.it - Jasmine Paolini commenta il suo approdo in semifinale a Miami: “Contenta per come ho gestito la partita”

Non è stato facile per giocatrici e giocatori ieri agestire la situazione, per l’arrivo della pioggia che è andato a scompaginare le carte nello schedule originario.e la polacca Magda Linette si sono dovute concentrare per non disperdere energie inutili nell’attesa del loro confronto.La toscana era attesa a una conferma dopo la vittoria convincente negli ottavi di finale del WTA1000 di(USA) contro la giapponese Naomi Osaka. È arrivata e l’azzurra ha saputo andare anche oltre le più rosee previsioni, perché un successo per 6-3 6-2 contro un’avversaria che tanto bene aveva giocato nellaprecedente contro l’americana Coco Gauff (n.3 WTA) non era prevedibile.Una considerazione frutto del fatto che nell’ultimo precedente sul cemento a Pechino Linette si era imposta in maniera netta.