Thesocialpost.it - Jasmine Paolini, capolavoro a Miami: travolta Linette, è semifinale

Leggi su Thesocialpost.it

Ci sono vittorie che pesano più di altre, e quella dinei quarti del WTA 1000 diè una di queste. Con una prestazione scintillante, l’azzurra ha spazzato via Magdacon un secco 6-3 6-2 in un’ora e 16 minuti, conquistando la sua secondain un torneo 1000, dopo quella di Dubai nel 2024.Dopo ore di pioggia e rinvii, il sole è tornato a splendere su, così come sul volto della numero uno d’Italia, che con questa vittoria si assicura il ritorno tra le prime sei del mondo nel prossimo aggiornamento del ranking.Un primo set dominato con personalitàL’inizio del match ha vistosorprendere, strappandole il servizio nel primo game. Ma è stato solo un episodio:ha immediatamente risposto con un parziale di quattro giochi consecutivi, ribaltando la situazione e portandosi avanti 4-1 con autorità.