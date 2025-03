Oasport.it - Jannik Sinner si allena a Montecarlo in un luogo particolare: il n.1 del mondo lavora in vista del ritorno

Il conto alla rovescia prosegue.è a lavoro indel suoin campo a, dopo la nota sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol”. Una sanzione, frutto dell’accordo tra i legali dell’altoatesino e la WADA, che l’ha costretto a non disputare una serie di tornei importanti, dovendo rinunciare anche a tanti punti in classifica.Alla fine della fiera, però, solo il tedesco Alexander Zverev potrebbe essere in grado di insidiare il primato in classifica del pusterese, dal momento che lo spagnolo Carlos Alcaraz non può più ambire al trono prima del rientro di. Il 23enne nostrano, visto il termine della squalifica (4 maggio alle 23.59), si stando per essere pronto. Il primo torneo chepotrà affrontare saranno gli Internazionali d’Italia a Roma e di sicuro le motivazioni per far bene non mancheranno.