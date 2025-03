James Bond | il prossimo film sarà supervisionato dagli stessi produttori di Harry Potter e Spider-Man

Leggi su Cinefilos.it

: ildi-ManSe ne parla sui social media da qualche giorno, ma Amazon MGM Studios ha appena confermato (tramite ActioNewz.com) che iAmy Pascal e David Heyman supervisioneranno ildi.Pascal produrrà iltramite Pascal Pictures e Heyman produrrà tramite Heydays. Non è chiaro se si occuperanno anche di quella che dovrebbe essere una serie di progetti per il grande e piccolo schermo incentrati su 007. In ogni caso, ildiè ora nelle loro mani dopo aver trascorso decenni sotto il controllo di Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Dopo aver contrattato con Amazon il futuro dell’iconica spia, hanno finalmente rinunciato al controllo creativo in un accordo che si ritiene valga fino a 1 miliardo di dollari.