Jaked x Connubia | al Salone del Mobile 2025 nasce Tender la poltrona che unisce sport e design

Comfort, innovazione e sostenibilità in un’unica seduta: ecco il progetto che trasforma il relax in un’esperienza dinamicaAldel, il confine trasi fa più sottile., brand giovane e dinamico del gruppo Calligaris, e, marchio di riferimento nell’abbigliamento tecnicoivo, presentano, lanata per rivoluzionare il concetto di benessere domestico.Firmata daler Michele Menescardi,è molto più di un complemento d’arredo: è una vera e propria esperienza di comfort attivo. Realizzata in poliestere riciclato al 100% e caratterizzata da una struttura senza scheletro, laè pensata per adattarsi al corpo e favorire il relax in modo naturale. Ilrichiama il mondo dello, con materiali leggeri, imbottiture traspiranti e un’estetica fluida che rimanda alla libertà di movimento.