Jacob e i fratelli Ingebrigtsen, la "violenza come educazione": il processo al padre-orco-allenatore

“Siamo cresciuti con unmolto aggressivo e con la mania del controllo. Usava lafisica e le minaccemetodo di. Ancora oggi proviamo disagio e paura, sono rimaste con noi dall’infanzia”. Queste sono le parole che idissero alle autorità competenti al momento della denuncia contro loro, avvenuta nell’ottobre del 2023. E adesso, in Norvegia, ha preso il via ilcontro l’uomo accusato di aver abusato violentemente del figlio Jakob. Il mezzofondista, 24 anni, ha trascorso il weekend confermando di essere uno degli atleti più forti al mondo vincendo due medaglie d’oro nei 3.000 metri e nei 1.500 metri ai Campionati Mondiali indoor in Cina in cui si sono ritagliati un ruolo da protagonisti anche gli azzurri Andy Diaz, Zaynab Dosso e Mattia Furlani.