361magazine.com - Italiani e cucina: tra risparmio, creatività e nuove tendenze social

Leggi su 361magazine.com

Dagli acquisti sempre più smart alle torte “brutte ma belle”, così il rapporto con il cibo si evolve tra budget e sperimentazioneChe lasia il cuore della casa non è certo una novità, ma il modo in cui glila vivono sta cambiando rapidamente. Lo dimostra una recente indagine di Klarna, che ha analizzato come abitudini d’acquisto,stiano ridefinendo il rapporto con il cibo.Ne emerge un mix tra tradizione e innovazione: ilè una priorità, ma senza rinunciare a piccoli piaceri e sperimentazioni. Si investe in piccoli elettrodomestici per rendere la preparazione più veloce e divertente, si cerca la qualità al miglior prezzo grazie a sconti e cashback e, per chi preferisce delegare, resta forte l’abitudine di ordinare cibo d’asporto o uscire a cena fuori.