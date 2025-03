Pianetamilan.it - Italia, Spalletti: “Acerbi su Haaland? Grazie del consiglio, ma …” | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

fuori dalla Nations League: nel girone di qualificazione mondiale c'è la Norvegia di Erling. Il commento di LucianoDopo l'eliminazione ai quarti di Nations League per mano della Germania, l'è stata inserita nel Gruppo I delle qualificazioni al Mondiale 2026, insieme a Norvegia, Moldova, Israele ed Estonia. Occhi puntati su Erling Braut, principale minaccia della Norvegia. In conferenza stampa, qualcuno suggerisce a Lucianodi convocare Francesco, ricordando la sua solida prestazione in Champions League contro il norvegese del Manchester City con la maglia dell'Inter, ma il C.T. la pensa diversamente. Le sue parole nel