Italia sempre più in difficoltà: cresce il rischio povertà e calano i redditi reali

L’continua a fare i conti con una situazione economica difficile. Nel 2024, secondo i dati Istat, la percentuale di popolazione ao esclusione sociale è salita dal 22,8% al 23,1%, confermando una tendenza preoccupante. E la situazione dei salari aumenta le preoccupazioni.Più famiglie in, soprattutto nel MezzogiornoSebbene la quota di individui aresti stabile al 18,9%,il numero di famiglie in cui si lavora poco o per niente: la percentuale è passata dall’8,9% al 9,2%. Questo aumento è particolarmente evidente tra i giovani sotto i 35 anni che vivono da soli (15,9% rispetto al 14,1% del 2023) e tra i monogenitori, per i quali la percentuale è più che doppia rispetto alla media nazionale.Il divario tra Nord e Sud resta marcato.