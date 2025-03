Ilrestodelcarlino.it - "Italia complice dei terroristi sionisti. Non vi daremo pace. Questo è solo l’inizio"

Riceviamo e pubblichiamo * * * "In consiglio comunale si discuteva del riconoscimento dello Stato di Palestina. Tutto ciò è avvenuto senza che siano mai arrivate delle scuse, per le gravi e violente offese rivolte dalla maggioranza verso la nostra comunità! Tutto ciò è avvenuto dopo che il Sindaco Fabbri ha accolto in città l’ambasciatore dello stato terrorista di Israele. Tutto ciò è avvenuto dopo che gli scorsi giorni l’entità sionista ha deciso di violare il cessate il fuoco, dichiarando pubblicamente di voler sterminare tutta la popolazione di Gaza. Tutto, dopo 1 anno e mezzo di genocidio, dopo 76 anni di occupazione. Tutto, mentre lo Statono continua ad offrire il suo supporto incondizionato ai criminali. Noi abbiamo deciso di dire basta e di agire! La risposta del Sindaco è stata chiara e netta, in sede istituzionale ci ha urlato contro "", e ci ha urlato contro "tornate a casa vostra".