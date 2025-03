It.insideover.com - Italia anni Cinquanta, la nostra Marina progetta il missile balistico Alfa

Il recente progetto di riarmo europeo, definito non già come la nascita di un esercito dell’Unione Europea ma la messa a sistema delle industrie e del sistema di procurement, ci consiglia di dare uno sguardo al passato nazionale per capire quali potrebbero essere le scelte strategiche del futuro, data l’insicurezza diffusa sull’impegno statunitense nella difesa dell’Europa determinatasi dalla nuove politiche trumpiane. Vi abbiamo già raccontato, ad esempio, di quando l’voleva dotarsi di sottomarini a propulsione nucleare, e oggi – non a caso – laMilitare ha avviato uno studio di fattibilità per potersi dotare di tali strumenti insieme a cacciatorpediniere con la stessa propulsione, grazie a nuovi reattori più compatti e performanti. Eravamo alla fine degli, e nello stesso periodo, proprio per aver intrapreso questi progetti, lastava pensando di dotarsi di un proprio deterrente strategico fatto di missili balistici: come sappiamo, l’idea dello Stato Maggioreera quella di acquisire missili MRBM (Medium Range Ballistic) “Polaris”, e a tal fine erano stati presi contatti con laUSA (e, probabilmente, anche ai massimi livelli politici) per poterne ottenere un certo quantitativo.