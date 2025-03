Anteprima24.it - Istituto con indirizzo sportivo senza palestra: studenti in piazza

Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 27 marzo alle ore 10:00, glidel Liceo De Luca di Avellino, insieme alle loro famiglie, scenderanno indavanti alla sede della Provincia per denunciare il disastro in cui versa la loro scuola, che da anni è oggetto di abbandono totale da parte delle istituzioni.Dopo il trasferimento forzato dalla storica sede di via Tuoro Cappuccini, promesso come “soluzione temporanea” in vista dell’abbattimento e della costruzione di un nuovo, la realtà è ben diversa: i lavori di demolizione sono iniziati solo da pochissimo, dopo inspiegabili e inaccettabili ritardi. Ancora oggi, i lavori procedono lentamente, a differenza di altri cantieri scolastici in città che, al contrario, sono già stati completati. Che fine hanno fatto i nostri diritti?Nel frattempo, glisono costretti a sopravvivere in una struttura provvisoria che è totalmente inadeguata, con laboratori fatiscenti e priva delle attrezzature essenziali per un corretto percorso formativo.