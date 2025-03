Istat cala reddito reale famiglie | 231% popolazione a rischio povertà nel 2024

Lapresse.it - Istat, cala reddito reale famiglie: 23,1% popolazione a rischio povertà nel 2024

Nelil 23,1% dellaè adio esclusione sociale (nel 2023 era il 22,8%). Lo comunica l’in un rapporto sulle condizioni di vita e didellerelativo agli anni 2023 e, specificando come ciò significhi trovarsi in almeno una delle tre seguenti condizioni: adi, in grave deprivazione materiale e sociale oppure a bassa intensità di lavoro.La quota di individui adisi attesta sullo stesso valore del 2023 (18,9%) e anche quella di chi è in condizione di grave deprivazione materiale e sociale rimane quasi invariata (4,6% rispetto al 4,7%), sottolinea l’, aggiungendo che si osserva un lieve aumento della percentuale di individui che vivono ina bassa intensità di lavoro (9,2% e 8,9% nell’anno precedente).