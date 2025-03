Ilnapolista.it - Israele-Norvegia è stata più che una partita di calcio, è stato uno scontro politico su Gaza

più che unadi. Si è giocata l’altra sera in Ungheria, a Debrecen, ha vinto la4-2. La gara era valevole per le qualificazioni Mondiali,del girone in cui è presente anche l’Italia.Ma di, all’estero, si è parlato per altri motivi. Se n’è parlato perché calciatori e allenatore norvegese hanno parlato a più riprese dell’emergenza ae questo non è piaciuto né ai calciatori né ai giornalisti israeliani. Lo Spiegel ha fatto un resoconto dettagliato degli scontri dialettici i questi giorni.Lo Spiegel paragona la conferenza stampa pre-del tecnico norvegese Ståle Solbakken a un processo in tribunale.Con il tono dei pm, i giornalisti israeliani hanno ricordato le atrocità del 7 ottobre 2023, hanno invocato l’ingerenza insubordinata negli affari politici e hanno interrotto più volte l’allenatore.