Israele minaccia altre azioni a Gaza

18.20 Israel Katz,ministro Difesa israeliano, hato di agire con "la massima forza" su nuove aree della Striscia di,dove la tregua è finita il 18 marzo con la ripresa dei bombardamenti. Intanto aCity è partito il secondo giorno consecutivo di proteste contro Hamas e contro la guerra. Hamas le ha bollate come "megafoni di". Il ministro israeliano Katz, rivolgensi direttamente agli abitanti della Striscia di, ha detto: "Via Hamas per fermare la guerra" e "chiedete il rilascio immediato degli ostaggi".