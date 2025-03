Movieplayer.it - Irish Film Festa 2025 al via oggi a Roma: 12 anteprime e ospiti fino al 30 marzo

21in anteprima italiana,13 cortometraggi in concorso e 11 lungometraggi tra finzione e documentari nel programma del festival dedicato alla cinematografia irlandese. Ai nastri di partenza la sedicesima edizione di, la manizionena dedicata al cinema irlandese che animerà la capitale da, mercoledì 26, a domenica 30con cinque giornate di proiezioni e incontri. 24nel ricco programma, di cui 21 in anteprima italiana: lungometraggi di finzione, documentari e cortometraggi scelti nei migliori festival cinematografici irlandesi e tanti. Tra i lungometraggi si segnala il dramma Kathleen Is Here, esordio alla regia di Eva Birthistle, protagonista della serie Bad Sisters, che sarà ospite del Festival. Interpretato da Clare Dunne e Hazel Doupe, anche lei presente a .