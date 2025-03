Lanazione.it - Ipotesi autostrada gratis. Il Ministero ”apre“ ai comuni della Piana

Lucca, 26 marzo 2025 – Iconvocati a Roma per l’di rendere gratuita l’nella tratta Altopascio-Lucca: ecco la novità, un primo significativo passo, per provare a rendere più fluido il traffico e funzionali gli assi viari il cui asse est ovest è stato definanziato anni fa dalla Regione rendendo di fatto monco il progetto. Adesso, da Roma, arriva l’apertura deldelle Infrastrutture, che ha invitato anche Autostrade per l’Italia per una riunione in cui affrontare la questione posta con forza dal TavoloMobilità (di cui fanno parte Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo e la Provincia), ovvero la gratuitàtratta Lucca - Altopascio per i tir e le auto dei residenti, in modo da liberare le viabilità comunali e provinciali dal traffico.