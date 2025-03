Quotidiano.net - iPhone, Apple Watch e AirPods sempre carichi con la base INIU: ADESSO in super offerta

Leggi su Quotidiano.net

Nella giungla di accessori per la ricarica, trovare un dispositivo davvero compatto, efficiente e compatibile con i tuoi dispositivinon èfacile. Ma con le offerte di primavera su Amazon, una soluzione pratica e completa arriva da, con il suo caricatore wireless MagSafe 3 in 1 ora disponibile a 21,50€ grazie allo sconto del 29%. Un prezzo ridotto per un accessorio universale, utile sia a casa che in viaggio. Acquistalo, è in sconto Il caricatore wireless magSafe 3 in 1 diina 21,50€ su Amazon: ricarica rapida, compatta e da viaggio Il caricatore supporta tre dispositivi contemporaneamente, ed è pensato appositamente per l’ecosistema. Può caricare in simultanea uncompatibile con MagSafe, une una custodia, offrendo unaunica e ordinata che elimina grovigli di cavi e soluzioni improvvisate.