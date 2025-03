Iltempo.it - #IoStoConRomano fa flop e sui social diventa un meme

è l'hashtag postato da Enrico Letta nella foto che lo ritrae con Romano Prodi pubblicata sull'account X alle ore 11.15 di domenica 23 marzo. Un selfie condiviso non solo per esprimere vicinanza e supporto all'ex premier, nella polemica innescata dalle sue inappropriate risposte alla giornalista Lavinia Orefici, ma che probabilmente era stato pensato anche per farlore in poco tempo un trending topic identitario, in particolare per quelle bolle cognitive più a sinistra e in cerca costante di nuovi paladini anti-Meloni. Solo che a differenza dell'ordine impartito alle truppe dal generale Massimo Decimo Meridio, «al mio segnale scatenate l'inferno», l'hashtag lettiano è riuscito nell'impresa di ringalluzzire poco più di un centinaio di utilizzi. Una carestiapiù che una tempesta.