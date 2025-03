Viterbotoday.it - "Io sono un europeo biondo, tu sei di razza inferiore" e giù botte e insulti: marito condannato

Leggi su Viterbotoday.it

"Ioun, tu sei di". Ha vessato la moglie peruviana per anni, un 40enne inglese è statoa 3 anni e 8 mesi di reclusione e a una provvisionale di 5mila euro alla donna per maltrattamenti in famiglia. La sentenza del collegio dei giudici del tribunale.