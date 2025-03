Ilfattoquotidiano.it - “Io me ne fotto. Io lo dico. A me piace un sacco la f**a. Siete eterofobici”: Angelo Duro furioso contro le accuse di sessismo per il lancio dello spettacolo

Polemiche infuocate per il post con cui il comicoha voluto presentare “a modo suo” loprevisto il 24 marzo scorso, a Bolzano. “Sono astemio da sempre, non ho mai bevuto caffè e fumato in vita mia, non mangio carne da dieci anni – ha scritto sui social – ma alla figa non rinuncio. E nei miei tour se ne incontra tanta. Stasera tocca alla figa di Bolzano. A seguire vi metto il calendario di tutte le città dove proverò le fighe”.Immediata la replica – come riporta Il Corriere della Sera – di Spazio Autogestito 77, un luogo di inantifascista e antirazzista a Bolzano: “C’è ancora chi, nel 2025, crede che ridurre le donne a oggetti sessuali sia “comicità dissacrante”.è l’emblema di questa triste mediocrità, un uomo che ha costruito una “carriera” ripetendo ossessivamente f*** come uno scherzo da spogliatoio, spacciando ilper intrattenimento”.