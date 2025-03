«Io, malato, ho paura che lo Stato mi uccida. Perché dico no al suicidio assistito»

Leggi su Open.online

Lorenzo Moscon è affetto da una patologia incurabile. È uno dei quattro malati gravi che hanno chiesto di essere ammessi in giudizio davanti alla Corte Costituzionale. Che oggi tornerà a occuparsi di. Nel procedimento Cappato ter, che riguarda l’articolo 580 del Codice penale. E la parte in cui prevede «la punibilità della condotta di chi agevola l’altruimedicalmentedi persona non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale affetta da patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili che abbia manifela propria decisione in modo libero e consapevole». Moscon hache lolo. Per questo dice no al.Triplegia spasticaIlparla oggi in un’intervista a La Verità.