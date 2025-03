Bubinoblog - IO CAPITANO: RAI1 CERCA DI SCUOTERE L’ITALIA RAZZISTA ED EMOZIONARE L’ITALIA PERBENE

Un film capolavoro sul viaggio avventuroso e drammatico di due ragazzi senegalesi: in prima visione su, mercoledì 26 marzo alle 21.30, va in onda “Io” di Matteo Garrone.Il film – in nomination nella cinquina finalista agli Oscar 2024 come Miglior film Internazionale – racconta con realismo ed elementi epici l’odissea di Seydou e Moussa, due giovani con il desiderio di affermarsi nella musica, che dal Senegal vogliono raggiungere l’Europa, per realizzare il loro sogno. Mali, Niger, Libia: il viaggio sarà lungo, tormentato e pericoloso.Garrone con questo film appassionato, ha ottenuto un successo internazionale e il plauso di tutta la critica, rappresentando in modo preciso – momento per momento, tappa per tappa il percorso pieno di insidie dei due ragazzi, trasmettendo allo spettatore tutto il dolore, la speranza e lo struggimento di uno dei maggiori drammi dei nostri tempi: l’emigrazione.