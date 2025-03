Bergamonews.it - Io Capitano, Mare Fuori, Guinness o Caravaggio a Roma? La tv del 26 marzo

Per la prima serata in tv, mercoledì 26, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Io”.Il viaggio avventuroso di due giovani senegalesi che partono da Dakar con l’obiettivo di raggiungere l’Europa. Il loro sarà un percorso pericoloso e pieno di ostacoli: dovranno sfuggire alle insidie del deserto e ai rischi della traversata inaperto, facendo fronte anche alla pericolosa ambiguità di chi incontreranno sulla loro strada.Su RaiDue alle 21.20 prenderà il via la nuova stagione della fiction “”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il patto” e “La ruota gira”.Nel primo, la scelta di Rosa di non sposare Carmine e il suo ritorno in IPM crea sconcerto e disappunto. Per Rosa non è stata una decisione semplice e l’unica che sembra comprenderla è Carmela. All’IPM arrivano tre nuovi detenuti: Samuele e Federico, dal Nord, e Simone, dalla provincia napoletana.