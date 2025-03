Superguidatv.it - Io capitano: l’odissea dell’immigrazione nel film di Matteo Garrone | Recensione

Il sedicenne Seydou vive in condizioni di estrema povertà a Dakar, in Senegal, insieme all’amata madre. All’insaputa della donna, iperprotettiva nei suoi confronti, lui e suo cugino Moussa stanno da tempo mettendo da parte dei soldi con l’obiettivo di abbandonare la loro terra natale nella speranza di raggiungere l’Europa, vista come una sorta di paradiso dalle mille opportunità.In Ioè ormai tutto pronto per il grande giorno, per quella partenza a cui ha dato prima il via libera il santone locale. Ma l’inizio del loro viaggio fa capire loro che l’impresa non sarà per nulla semplice, da loschi individui che spillano loro un sacco di soldi tramite truffe e inganni fino a sfiancanti camminate nel deserto dove in molti periscono per via delle estreme condizioni climatiche, fino alle prigioni libiche quali teatri di torture e soprusi.