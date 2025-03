Velvetgossip.it - Io Capitano in onda stasera su Rai 1: dettagli su trama e cast del film di Matteo Garrone

Leggi su Velvetgossip.it

Questa sera, mercoledì 26 marzo 2025, alle 21.30, il canale Rai 1 presenterà in prima visione ilIo, diretto da, nella versione doppiata in italiano. Questo lungometraggio rappresenta un’opera significativa che narra le esperienze drammatiche di due giovani senegalesi, Seydou e Moussa, impegnati in un viaggio avventuroso verso l’Europa.Un viaggio epico attraverso l’africaIlsi distingue per la sua capacità di raccontare con realismo l’odissea di Seydou e Moussa, due aspiranti musicisti che partono dal Senegal con il sogno di raggiungere l’Europa. L’itinerario che intraprendono li porta attraverso il Mali, il Niger e la Libia, rivelandosi lungo e pieno di insidie.riesce a catturare l’essenza di un fenomeno complesso come l’emigrazione, rappresentando il dolore e la speranza di chi affronta un percorso così arduo.