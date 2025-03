Velvetgossip.it - Io capitano: il cast del film in onda questa sera in televisione

Il“Io”, diretto da Matteo Garrone, sarà trasmesso in prima visione su Rai 1 mercoledì 26 marzo 2025.pellicola, che ha ricevuto una nomination agli Oscar come migliorstraniero, ha riscosso un notevole successo in vari festival cinematografici, ottenendo importanti riconoscimenti. Caratterizzato da unprevalentemente composto da attori esordienti, ilaffronta il tema dell’emigrazione africana verso l’Europa.Ile la sua trama“Io” racconta la storia di due adolescenti senegalesi, Seydou e Moussa, che partono da Dakar con l’ambizione di costruire un futuro migliore in Italia. La narrazione si concentra sulle sfide e i pericoli che affrontano durante il loro viaggio, che li porta a attraversare Mali e Nigeria, fino a giungere in Libia. Qui, i due ragazzi vengono arrestati e separati, ma la loro amicizia e determinazione li spingeranno a cercare una via d’uscita dalle difficoltà.