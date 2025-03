Rompipallone.it - Inzaghi passa all’incasso: in caso di Triplete pioggia di milioni

Leggi su Rompipallone.it

Arrivato il possibile incasso dell’Inter indi, i nerazzurri esperano in vista del futuroL’Inter di Simoneguida il campionato di Serie A, con tre punti di vantaggio sul Napoli. La prossima sfida dei nerazzurri è contro l’Udinese, valida per le 30esima giornata di campionato. La partita contro i friulani però non è la sola attesa ad Appiano Gentile, perché l’Inter si trova ancora in corsa per tutte le competizioni di cui fa parte.Settimana prossima infatti i nerazzurri sfideranno i cugini del Milan nella semifinale d’andata di Coppa Italia, mentre l’8 Aprile è atteso il primo dei due incontri contro al Bayern Monaco, per i Quarti di Finale di Champions League.Inter, indici sarà un grosso incasso: le cifreIn casa Inter non ci si nasconde affatto, neanche dinanzi alla possibilità di poter compiere il, come già accaduto nel 2010.