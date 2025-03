Internews24.com - Inzaghi Inter, Gazzetta svela il retroscena: «Ecco il bonus fissato se vince lo scudetto»

di Redazionearrivare ilsulin caso di vittoria,il premioper il tecnico nerazzurro Simonepotrebbe ricevere un consistentein caso di vittoria dellocon l’. L’ex Lazio a quanto si apprende potrebbe incassare un milione di euro qualora dovesse trionfare.un brevissimo passaggio del più lungo ragionamento da Ladello Sport:– «Simoneha almeno un milione di motivi per bissare l’impresa tricolore. E sono pari a quel milione di euro diinserito nel contratto firmato l’estate scorsa. Si ricorderà, il tira e molla sulla durata dell’accordo e pure sull’ingaggio, tra l’e il tecnico nerazzurro. Alla fine si arrivò a una specie di compromesso che è andato bene a tutti: ritocco dell’ingaggio contenuto, fino a quota 6,5 milioni di base fissa, ma un ricco premio in caso di nuovo trionfo in campionato.