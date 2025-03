Internews24.com - Inzaghi Inter, Biasin: «C’è chi lo aspetta al varco, ma il suo lavoro parla per lui…»

LE PAROLE– «Inzaghi ha vinto la Panchina d'Oro, premio meritato. C'è chi lo aspetta al varco ("e se quest'anno non vince nulla?") ma il dato di fatto è che a prescindere da tutto il suo lavoro parla per lui. Non solo per una questione di schemi e idee, ma anche e soprattutto di quattrini. Statistiche sul suo quadriennio nerazzurro rispetto a quello precedente griffato Spalletti/Conte. Incassi da competizioni: dal 2017 al 2021 530 milioni di euro, dal 2021 al 2025 (ancora in corso) 748. Euro investiti sul mercato: dal 2017 al 2021 552 milioni, dal 2021 al 2025 253 milioni.