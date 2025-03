Juventusnews24.com - Inzaghi dispiaciuto: «Esonero Thiago Motta? Purtroppo è capitato, è un tecnico davvero bravo. Sul suo futuro vi dico questo»

di Redazione JuventusNews24: il suo commento sull’di. Cosa ha detto l’allenatore dell’InterL’allenatore dell’Inter, Simone, fresco di Panchina d’oro, ha commentato anche l’di. Le sue parole sul ribaltone in casa Juventus a margine del premio ricevuto per la passata stagione.– «L’di? Ci siamo incontrati tante volte, mi dispiace per lui,, lo stimo come allenatore e soprattutto come persona. Penso che tornerà velocemente perché è un».Leggi su Juventusnews24.com