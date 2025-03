Triesteprima.it - Investita nel parcheggio del supermercato, cade e batte la testa: è grave

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Una settantenne è stata trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere stataneldi un. L'investimento è avvenuto poco dopo le 12:30 nel rione di Domio. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine intervenute.